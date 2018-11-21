Fenerbahçe doludizgin... THY Euroleague'de oynanan Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen'i konuk eden Sarı-Lacivertliler rakibini 100-79 mağlup etti. Fenerbahçe böylelikle Euroleague'de toplamda yedinci, üst üste ise 4. galibiyetini elde ederek çıkışını sürdürdü. Maça çok etkili başlayan Sarı-Lacivertliler taraftarının da desteğini arkasına alarak adeta coştu ve ilk çeyreği 25-10 önde kapadı. İkinci çeyrekte Darüşşafaka vites artırsa da Fenerbahçe, soyunma odasına 46-37 üstün giren taraf oldu. Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü eline alan Kanarya, son 10 dakikaya 68- 56'lık skor avantajı ile girmeyi başardı. 4. çeyrekte iyice coşan Sarı-Lacivertliler maçı 21 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 16 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Daçka'da ise Eric 17 sayı attı.
- Spor
- 21.11.2018
- Gazete
Türk derbisi Fener’in
Fenerbahçe, THY Euroleague’deki Türk derbisinde Darüşşafaka’yı 1 sayı farkla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
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