Bugünkü
Takvim

derbisi Fener’in

, Euroleague’deki derbisinde ’yı 1 sayı farkla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Türk derbisi Fener’in
Fenerbahçe doludizgin... Euroleague'de oynanan derbisinde Tekfen'i konuk eden Sarı-Lacivertliler rakibini 100-79 mağlup etti. böylelikle Euroleague'de toplamda yedinci, üst üste ise 4. galibiyetini elde ederek çıkışını sürdürdü. Maça çok etkili başlayan Sarı-Lacivertliler taraftarının da desteğini arkasına alarak adeta coştu ve ilk çeyreği 25-10 önde kapadı. İkinci çeyrekte Darüşşafaka vites artırsa da Fenerbahçe, soyunma odasına 46-37 üstün giren taraf oldu. Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü eline alan Kanarya, son 10 dakikaya 68- 56'lık skor avantajı ile girmeyi başardı. 4. çeyrekte iyice coşan Sarı-Lacivertliler maçı 21 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe'de 16 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Daçka'da ise Eric 17 sayı attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTürk derbisi Fener’in
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar