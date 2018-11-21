Potada Avrupa’da zorlu gün ( Yurttan ve dünyadan spor gündemi )

Basketbolda bugün temsilcilerimiz zorlu maçlara çıkacak. A Grubu'nda saat 22.30'da G.Saray Brescia ile deplasmanda karşılaşırken B Grubu'nda Tofaş saat 20.00'de L.Kuban'ı ağırlayacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş saat 20.00'de Olimpija'yı konuk edecek. FIBA Avrupa Kupası'nda Karşıyaka, İstanbul BBSK'i ağırlayacak.
REKOR KIRDIĞIM İÇİN MUTLULUĞUM KATLANDI
MOTO3 yarışında zafere süren Can Öncü, bir grand prix kazanan en genç ve ilk Türk pilot unvanını aldı. Red Bull Rookies- Cup'taki şampiyonluğun ardından 15 yaşındaki Red Bull KTM Ajo pilotu, "Mükemmel bir duygu. Yarışta en genç oyuncu olduğumu biliyordum. Yeni bir rekor kırdığım için mutluluğum ikiye katlandı" dedi.
PERİLER BELARUS'LA KAYSERİ'DE OYNUYOR
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu son maçında Belarus'u ağırlayacak. Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlı ekip Belarus, Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da galip tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
REKOR KIRDIĞIM İÇİN MUTLULUĞUM KATLANDI
MOTO3 yarışında zafere süren Can Öncü, bir grand prix kazanan en genç ve ilk Türk pilot unvanını aldı. Red Bull Rookies- Cup'taki şampiyonluğun ardından 15 yaşındaki Red Bull KTM Ajo pilotu, "Mükemmel bir duygu. Yarışta en genç oyuncu olduğumu biliyordum. Yeni bir rekor kırdığım için mutluluğum ikiye katlandı" dedi.
PERİLER BELARUS'LA KAYSERİ'DE OYNUYOR
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu son maçında Belarus'u ağırlayacak. Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlı ekip Belarus, Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da galip tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
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