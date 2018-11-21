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Potada Avrupa’da zorlu gün ( Yurttan ve dünyadan spor gündemi )

Potada Avrupa’da zorlu gün
Basketbolda bugün temsilcilerimiz zorlu maçlara çıkacak. A Grubu'nda saat 22.30'da G.Saray Brescia ile deplasmanda karşılaşırken B Grubu'nda Tofaş saat 20.00'de L.Kuban'ı ağırlayacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise saat 20.00'de Olimpija'yı konuk edecek. FIBA 'nda Karşıyaka, BBSK'i ağırlayacak.

REKOR KIRDIĞIM İÇİN MUTLULUĞUM KATLANDI
MOTO3 yarışında zafere süren , bir grand prix kazanan en genç ve ilk Türk pilot unvanını aldı. Rookies- Cup'taki şampiyonluğun ardından 15 yaşındaki Red Bull KTM Ajo pilotu, "Mükemmel bir duygu. Yarışta en genç oyuncu olduğumu biliyordum. Yeni bir rekor kırdığım için mutluluğum ikiye katlandı" dedi.

PERİLER BELARUS'LA KAYSERİ'DE OYNUYOR
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu son maçında Belarus'u ağırlayacak. 'de Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlı ekip Belarus, Polonya ve Estonya'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da galip tamamlayarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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