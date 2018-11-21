Cumartesi günü aldığı İsveç yenilgisisiyle UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşen Milli Takımımız dün de özel maçta Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. Antalya'daki maçta ilk tehlike Milliler'den geldi. 2. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahasına ortasında, ön direkte Enes Ünal'ın vuruşu direği yaladı.
CENGİZ VURDU, LUNİN ÇIKARDI
24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşu kaleci Sinan Bolat kornere çeldi. 50. dakikada Serdar'ın pasında Cengiz Ünder'in vuruşunu kaleci Lunin kurtardı.
SİNAN GOLE İZİN VERMEDİ
69. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışta topun başına geçen Malinovskiy'nin vuruşunu Sinan Bolat meşin iki hamlede tuttu. 76. dakikada Zinchenko'nun şutunu Sinan yatarak kontrol etti.
MART AYINA KADAR MAÇ YOK
80. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi. Milli Takımımız mart ayına kadar maç yapmayacak.
MERİH SİFTAH YAPTI
A Milli Takımımız'ın Ukrayna ile oynadığı maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Merih Demiral, ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile süre aldı. 21 yaşındaki oyunda kaldığı süre içinde başarılı bir görüntü ortaya koydu.
MAÇTA SADECE GOL EKSİKTİ
Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Andriy Shevchenko , Türkiye ile keyifli bir maç oynadıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Lucescu benim gibi oynamayan oyunculara şans verdi. Maçta bir tek gol eksikti." dedi. Shevchenko, Milan'da oynayan Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu için ise "Çok iyi bir futbolcu" yorumunu yaptı.
CENGİZ VURDU, LUNİN ÇIKARDI
24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşu kaleci Sinan Bolat kornere çeldi. 50. dakikada Serdar'ın pasında Cengiz Ünder'in vuruşunu kaleci Lunin kurtardı.
SİNAN GOLE İZİN VERMEDİ
69. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışta topun başına geçen Malinovskiy'nin vuruşunu Sinan Bolat meşin iki hamlede tuttu. 76. dakikada Zinchenko'nun şutunu Sinan yatarak kontrol etti.
MART AYINA KADAR MAÇ YOK
80. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi. Milli Takımımız mart ayına kadar maç yapmayacak.
MERİH SİFTAH YAPTI
A Milli Takımımız'ın Ukrayna ile oynadığı maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Merih Demiral, ilk kez Ay-Yıldızlı forma ile süre aldı. 21 yaşındaki oyunda kaldığı süre içinde başarılı bir görüntü ortaya koydu.
MAÇTA SADECE GOL EKSİKTİ
Ukrayna Milli Takım Teknik Direktörü Andriy Shevchenko , Türkiye ile keyifli bir maç oynadıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Lucescu benim gibi oynamayan oyunculara şans verdi. Maçta bir tek gol eksikti." dedi. Shevchenko, Milan'da oynayan Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu için ise "Çok iyi bir futbolcu" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.