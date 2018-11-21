Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

"MİLLİ TAKIMDA KONTRAST YOK"

Lucescu, nasıl bir milli takım kurmayı planladığı ve 2019'da nasıl bir milli takımın oluşacağı yönündeki soru üzerine milli takımdaki futbolcuların mart ayına kadarki 3-3,5 aylık süreçte kendi kulüp takımlarında nasıl bir performans göstereceklerini önemli olduğunu ifade etti.

Mart ayındaki milli takım toplanmasına eski oyuncuların da dahil olmasını temenni ettiğini aktaran Lucescu, şunları kaydetti: