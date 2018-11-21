Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

Hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, hakkında olumsuz eleştiri yapanların amaçlarının polemik oluşturmak olduğunu belirtti.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 05:07:37 Güncelleme: 05:15:36
Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

Lucescu, Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisi hakkında olumsuz eleştiri yapanların işin uzmanı olmadığını aktardı.

Kendisini eleştirenlerin milli takıma yardım etmediğini savunan Lucescu, şöyle konuştu:

Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

"Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak. Yardımcı olmaktan ziyade bu tür konuları konuşuyorlar. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok.

Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

Benim arkamda gerçekler var. Yaptığım bir tarih var ve bu tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat falan konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime, insanlığa saygım var.

Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

Gençlere yardım edeceklerine, kendi kulüplerinde oynamaları için motive edeceklerine, onları daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları ve konuşmaları gerekirken sadecek kritik yapıyorlar ve çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil, mantık değil. Bu konuda daha söyleyecek bir şey yok."

Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var

"MİLLİ TAKIMDA KONTRAST YOK"
Lucescu, nasıl bir milli takım kurmayı planladığı ve 2019'da nasıl bir milli takımın oluşacağı yönündeki soru üzerine milli takımdaki futbolcuların mart ayına kadarki 3-3,5 aylık süreçte kendi kulüp takımlarında nasıl bir performans göstereceklerini önemli olduğunu ifade etti.

Mart ayındaki milli takım toplanmasına eski oyuncuların da dahil olmasını temenni ettiğini aktaran Lucescu, şunları kaydetti:

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