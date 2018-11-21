Mircea Lucescu: Başarılarla dolu bir tarihim var
Hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, hakkında olumsuz eleştiri yapanların amaçlarının polemik oluşturmak olduğunu belirtti.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 05:07:37 Güncelleme: 05:15:36
"MİLLİ TAKIMDA KONTRAST YOK"
Lucescu, nasıl bir milli takım kurmayı planladığı ve 2019'da nasıl bir milli takımın oluşacağı yönündeki soru üzerine milli takımdaki futbolcuların mart ayına kadarki 3-3,5 aylık süreçte kendi kulüp takımlarında nasıl bir performans göstereceklerini önemli olduğunu ifade etti.
Mart ayındaki milli takım toplanmasına eski oyuncuların da dahil olmasını temenni ettiğini aktaran Lucescu, şunları kaydetti:
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