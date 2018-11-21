Kartal’a Babel şoku

Ankaragücü maçının hazırlıklarını sıkıntılı bir ortamda sürdüren Beşiktaş'ta bu kez de Ryan Babel şoku yaşanıyor... Hollanda'nın önceki gece Almanya ile oynadığı maçta arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcunun üç hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Babel gelecek hafta oynanacak kritik Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak. Babel'in yanı sıra Gökhan Töre ve Jeremain Lens'in de sakat olması Şenol Güneş'i kanat rotasyonunda büyük sıkıntıya sokacak. Ankaragücü sınavı öncesinde Adriano ve Roco'nun sakatları da devam ediyor. İki yıldızın da maça yetişmesi beklenmiyor.