Türk futbolunun gözbebeği olan Cengiz Ünder'i devler kapışamıyor... Roma forması altında çok başarılı bir performans gösteren milli fuübolcumuz için Alman kulübü Bayern Münih bir süredir çalışmalar yürütüyor. İtalyan basınına göre, İngiliz devleri de sıraya girdi. Arsenal, Liverpool ve Manchester City'nin Cengiz'i yakından takip ettiğini yazdı. Bu kulüplerin teklif hazırlığında olduğunu belirten gazeteler, "Cengiz'in sözleşmesinde fesih bedeli yok. Roma'nın istediği rakam 60 milyon Euro" dedi.
- Spor
- 21.11.2018
- Gazete
İngiliz devleri peşine düştü!
B.Münih’in listesinde yer alan Cengiz Ünder’le Arsenal, Liverpool ve M.City de çok yakından ilgileniyor.
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