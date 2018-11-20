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  • 20.11.2018 16:28

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor maçına alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlar maça alınmayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili flaş gelişme!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlar maça alınmayacak.

Ayrıntılar gelecek...
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