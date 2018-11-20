Koeman’dan son karar: 4-4-2

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle ilk 11'de zorunlu rotasyona gidecek olan Erwin Koeman 4-4-2 oyun sistemiyle takımı sahaya sürmeyi planlıyor. Koeman savunma bloğunun önünde Eljif ve Mehmet Topal ikilisine forma verecek. İleri uçta ise Slimani ve Frey görev yapacak. Frey, yine geriye gelerek savunmaya destek verecek.