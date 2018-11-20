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'tan Mensah sürprizi

Siyah-Beyazlılar, ’ın bonservisini elinde bulunduran A.Madrid’le devre arası temasa geçecek... Hedef, genç yıldızı da kadroya katmak.

Mensah sürprizi
Şimdiden un planlamasına da başlayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi... Siyah- Beyazlılar, Kayserispor'un orta alandaki dinamosu Bernard Mensah'a kanca attı. Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Ganalı yıldız, bu sezon da Kayserispor'daki performansıyla dikkat çekiyor.

13 MAÇTA 2 GOL ATTI
Beşiktaş yönetiminin Mensah'ın bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'le devre arasında temasa geçmeyi düşündüğü öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmaşı planlıyor. Kayserispor formasıyla 13 maçta 2 gole imzasını atan Mensah atletik fiziği ve müthiş dripling yeteneği ile dikkatleri çekiyor.



Mensah 'dan önce forması da giymişti.

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