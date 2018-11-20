A Milli Takım bugün hazırlık maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. İsveç yenilgisiyle Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Antalya Stadı'nda ağırlayacak..
11'LER
11'LER
11'i: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal
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