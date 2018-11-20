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  • 20.11.2018 19:15
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 19:32

A 'ın ilk 11'i belli oldu

Uluslar Ligi’nde hayal kırıklığı yaşayan , bu yılın son maçında ’yı ağırlayacak. ’daki hazırlık maçı 20.30’da başlayacak ve 1’den yayınlanacak. A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

A Milli Takımın ilk 11i belli oldu
A bugün hazırlık maçında ile kozlarını paylaşacak. yenilgisiyle Uluslar B Ligi'nden C'ye düşen ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Stadı'nda ağırlayacak..

11'LER

11'i: , Mert Müldür, , Çağlar Söyüncü, , İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, , , ,

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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