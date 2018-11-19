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Tolgay’a bu kez talip

Alman kulübü için ’ın kapısını çalacak

Tolgay’a bu kez Stuttgart talip
BEŞİKTAŞ yönetimin kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'a yeni bir talip daha çıktı. Alman ekibi Stuttgart'ın devre arasında Tolgay için Beşiktaş'a teklif yapacağını öne sürdü. Yönetimin Tolgay'ı göndermesine kesin gözüyle bakılıyor.

YÖNETİM GÖNDERİRSE PROBLEM ÇIKARMAM
'ın tecrübeli oyuncusu Adriano transfer söylentilerine cevap verdi. Brezilyalı yıldız, "Yönetim gönderirse problem çıkarmam. Ancak ayrılmaya sıcak bakmıyorum" dedi.

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