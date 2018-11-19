Tolgay’a bu kez Stuttgart talip

BEŞİKTAŞ yönetimin kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'a yeni bir talip daha çıktı. Alman ekibi Stuttgart'ın devre arasında Tolgay için Beşiktaş'a teklif yapacağını öne sürdü. Yönetimin Tolgay'ı göndermesine kesin gözüyle bakılıyor.
YÖNETİM GÖNDERİRSE PROBLEM ÇIKARMAM
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano transfer söylentilerine cevap verdi. Brezilyalı yıldız, "Yönetim gönderirse problem çıkarmam. Ancak ayrılmaya sıcak bakmıyorum" dedi.
YÖNETİM GÖNDERİRSE PROBLEM ÇIKARMAM
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Adriano transfer söylentilerine cevap verdi. Brezilyalı yıldız, "Yönetim gönderirse problem çıkarmam. Ancak ayrılmaya sıcak bakmıyorum" dedi.
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