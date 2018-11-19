Reyes: Beklenen seviyeye geleceğim

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Diego Reyes'ten mesaj geldi. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ve idman eksikliğinin kendisini etkilediğini söyleyen Reyes, "Sıkı çalışıyorum. Eski günlerdeki formuma az kaldı. Fener taraftarı daha iyi bir Reyes izleyecek" ifadesini kullandı.
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
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