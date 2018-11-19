Cenk Tosun için sıcak temas

için önemlibir gelişme yaşandı...Bir süredir eski oyuncusunuayında kiralamak içinnabız yoklayanyönetim ilk adımı attı. Başkan'ın'yagiderekyöneticilerlebir görüşme gerçekleştirdiğiöğrenildi.'ınkulübünde forma şansıgiderek azalanunsezon sonuna kadarkiralanması için teklif yaptığıgelen bilgiler arasında.yöneticilerin'a, "CenkTosun için hocasıylakonuşmamız gerekiyor.Eğer gönderilmesiiçin onay alırsak sezon sonunakadar kiralayabiliriz" cevabınıverdiği belirlendi.de Beşiktaş'a dönmeye sıcakbakması bu transferde önemlibir avantaj olarak gösteriliyor.