Sezon başında yaşıdığı bir takım sorunlar nedeniyle Galatasaray'dan Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis için Fenerbahçe ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Gomis'e olan ilgisi devam ederken oyuncunun menajeri Patrick Mendy'den de çok çarpıcı açıklamalar geldi.
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
Gomis’in menajeri Patrick Mendy’den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Bafetimbi Gomis’in menajeri Patrick Mendy, “Fenerbahçe’den henüz resmi bir teklif yok. Al-Hilal’le 2 yıl daha sözleşmesi var. Ama teklif gelirse görüşürüz” diyerek Sarı-Lacivertliler’e açık kapı bıraktı. Albayrak'ın sözlerine sert bir cevap veren Gomis'in de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.
Sezon başında yaşıdığı bir takım sorunlar nedeniyle Galatasaray'dan Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis için Fenerbahçe ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Gomis'e olan ilgisi devam ederken oyuncunun menajeri Patrick Mendy'den de çok çarpıcı açıklamalar geldi.
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