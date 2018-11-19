Uluslar Ligi'nde Milli takımın İsveç karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Lucescu'ya kamuoyundan büyük tepki gösterildi. Rus basınında Championat gazetesi "Lucescu'nun aptalca oynattığu futboldan sonra Türklerin gol bulma şansı yoktu ve bulamadılar da. Lucescu muhtemelen bu berbat sonuçların ardından Zenit'ten sonra Türkiye'den de kovulacak" yorumu yapıldı. İsveç gazetelerinden Aftonbladet ise, "Granqvist ölüm maçında İsveç'in rüyasını devam ettirdi" başlığını attı. Exprssen ise, "Grangvist'in büyük kahramanlığı ile grupta kazandık" başlığını attı. İsveç devlet televizyonu SVT ise, "Grangvist'in kahramanlığında İsveç ölüm maçını kazandı. Kaleci Robin Olsen'in kolları her yere uzandı" başlığını attı.
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
Lucescu aptalca oynattı
Rus yayın organı Championat “Lucescu aptalca oynattı. Türklern’i gol bulma şansı yoktu” dedi. İsveç gazetesi Aftorbladet ise Granqvist’i akhraman ilan etti
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