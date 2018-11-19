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aptalca oynattı

Rus yayın organı aptalca oynattı. Türklern’i gol bulma şansı yoktu” dedi. gazetesi Aftorbladet ise ’i akhraman ilan etti

Lucescu aptalca oynattı
Uluslar Ligi'nde Milli takımın karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Lucescu'ya kamuoyundan büyük tepki gösterildi. Rus basınında Championat gazetesi "Lucescu'nun aptalca oynattığu futboldan sonra Türklerin gol bulma şansı yoktu ve bulamadılar da. muhtemelen bu berbat sonuçların ardından Zenit'ten sonra 'den de kovulacak" yorumu yapıldı. İsveç gazetelerinden Aftonbladet ise, " ölüm maçında İsveç'in rüyasını devam ettirdi" başlığını attı. Exprssen ise, "'in büyük kahramanlığı ile grupta kazandık" başlığını attı. İsveç devlet televizyonu SVT ise, "Grangvist'in kahramanlığında İsveç ölüm maçını kazandı. Kaleci Robin Olsen'in kolları her yere uzandı" başlığını attı.

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