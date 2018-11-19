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Güneş maziye döndü

48 yıl önce mezun olduğu ’nde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başarılı hoca, “Hababam sınıfı aslında bizdik” dedi

Güneş maziye döndü
BEŞİKTAŞ , 48 yıl önce mezun olduğu 'nde arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Okul anılarından bahseden Güneş, "Asıl Hababam sınıfı bizdik" dedi. Tecrübeli hoca futbolcu olmasında arkadaşlarının payının büyük olduğunu söyleyerek, " Biz birbirimizi etkileyerek büyüdük. Benim futbolcu olmamda katkıları büyük" dedi. Güneş burada öğrencilerle fotoğraf çektirirken, "En asil olan Bordo-Mavi forma" diye konuştu

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