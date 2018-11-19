BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, 48 yıl önce mezun olduğu Trabzon Lisesi'nde arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Okul anılarından bahseden Güneş, "Asıl Hababam sınıfı bizdik" dedi. Tecrübeli hoca futbolcu olmasında arkadaşlarının payının büyük olduğunu söyleyerek, " Biz birbirimizi etkileyerek büyüdük. Benim futbolcu olmamda katkıları büyük" dedi. Güneş burada öğrencilerle fotoğraf çektirirken, "En asil olan Bordo-Mavi forma" diye konuştu
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
Güneş maziye döndü
Şenol Güneş 48 yıl önce mezun olduğu Trabzon Lisesi’nde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başarılı hoca, “Hababam sınıfı aslında bizdik” dedi
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