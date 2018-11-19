Can Öncü Moto GP’de şampiyonluğa ulaştı

MİLLİ motosikletçimiz Can Öncü, Moto 3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot oldu. Can bu başarısı ile göğsümüzü kabarttı. İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonunun son yarışına katılan Can, güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bırakmayı başararak şampiyonluğa ulaştı..
- Spor
- 19.11.2018
- Gazete
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