Fikret Orman'dan hodri meydan... Beşiktaş Başkanı Divan Kurulu'nda ses getiren açıklamalar yaptı. 2019 Mayıs'ında yeniden aday olacağını söyleyen Orman, "Buyrun Mayıs ayında düello var. Gelin aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak beni itibarsızlaştırarak bu iş olmaz. Süleyman Seba'ya ve Serdar Bilgili'ye yapılanları bir daha Beşiktaş'a yaşatmam. 2019'un Mayıs'ında adayım. Yüreği olan varsa gelsin" ifadesini kullandı.
RAKİPLERİMİZDEN İYİYİZ
Bazı kırgınlıkları olduğunu ifade eden Orman, "Divan toplantısına çıkmadan pankartlar asıldı. Pusuya yatmayın. Pusu kalleşlerin işidir. Bu camia sporcularını şehit vererek buraya gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir" dedi. 2 ana rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını vurgulayan Orman, "Benim aldığım noktayı herkes biliyor. Beşiktaş'ı küçültmüş olsak halimiz ne olacaktı" diye konuştu.
TRİBÜNDEN GELDİM
Kendisinin de tribünden geldiğini ifade eden Orman, "1967 doğumluyum. 1982'ye kadar hiç şampiyonluk görmedik. Bizim zamanımızda da böyle sıkıntılı günler olmuştu. Biz Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nden aldık. Geldiğimizde 450'nin üzerinde dava vardı" dedi.
BÜTÇEMİZİ KISMALIYDIK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 3. şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısmaları gerektiğini söyleyerek, "Ben bunu tahmin edemedim" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU 2 MİLYAR 495 MİLYON
Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nda borç 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 olarak gösterildi. Borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 710 milyon 479 bin 657 liralık kısmının ise kulübe ait olduğu kaydedildi. Alacak ise 376 milyon olarak açıklandı.
RAKİPLERİMİZDEN İYİYİZ
Bazı kırgınlıkları olduğunu ifade eden Orman, "Divan toplantısına çıkmadan pankartlar asıldı. Pusuya yatmayın. Pusu kalleşlerin işidir. Bu camia sporcularını şehit vererek buraya gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir" dedi. 2 ana rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını vurgulayan Orman, "Benim aldığım noktayı herkes biliyor. Beşiktaş'ı küçültmüş olsak halimiz ne olacaktı" diye konuştu.
TRİBÜNDEN GELDİM
Kendisinin de tribünden geldiğini ifade eden Orman, "1967 doğumluyum. 1982'ye kadar hiç şampiyonluk görmedik. Bizim zamanımızda da böyle sıkıntılı günler olmuştu. Biz Beşiktaş'ı Çağlayan Adliyesi'nden aldık. Geldiğimizde 450'nin üzerinde dava vardı" dedi.
BÜTÇEMİZİ KISMALIYDIK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 3. şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısmaları gerektiğini söyleyerek, "Ben bunu tahmin edemedim" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU 2 MİLYAR 495 MİLYON
Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nda borç 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 olarak gösterildi. Borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 710 milyon 479 bin 657 liralık kısmının ise kulübe ait olduğu kaydedildi. Alacak ise 376 milyon olarak açıklandı.
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