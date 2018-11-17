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Ve Cengiz’i istedi!

da kadrosunda çok büyük bir değişime gitmeye karar veren Alman devi, milli futbolcumuz için Roma ile görüşmelere resmen başladı.

Ve Bayern Cengiz’i istedi!
Roma'da harikalar yaratan Cengiz Ünder, Büyern Münih yolunda... da kadrosunda büyük bir değişime gitmeye karar veren Alman devi, milli futbolcumuzun transferi için Roma ile görüşmelere resmen başladı. Bayern'in yetkilileri, Roma Sportif Direktörü Monchi ile bir araya gelerek pazarlık masasına oturdu. İtalyan basınına göre Roma, Cengiz için 60 milyon Euro fiyat belirledi. Bayern'in ise 45 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

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