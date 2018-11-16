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  • 16.11.2018 22:45
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 23:15

'ta depremi! Pepe alacakları için 'ye başvurdu!

'ın yıldız stoperi , alacakları ödenmediği gerekçesi ile 'ye başvurdu.


A Spor'un haberine göre, Pepe alacaklarının ödenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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