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  • Son Güncelleme: 17.11.2018 04:36

- maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A , Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın 'i konuk edecek. A ımızın, grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç'i konuk edecek.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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