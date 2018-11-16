A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç'i konuk edecek.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.
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