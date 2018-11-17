UEFA'nın bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslar Ligi'nde mücadele eden Milli Takımımız bu akşam 2.Grup'taki son sınavını verecek. 3 maçta 3 puanla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, İsveç ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
HAKEM RUMEN
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Zorlu maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Milli Takımımız'ın bu akşam İsveç önünde mağlup olmaması gerekiyor.
İPLER ELİMİZDE
Rusya'yı geçip lider olma yani A Ligi'ne yükselme şansı olmayan Ay-Yıldızlılar bu akşam eğer rakibini yenerse bir sonraki organizasyonda yine B Ligi'nde mücadele edecek. Olası bir yenilgi halinde ise C Ligi'ne düşeceğiz.
HAKEM RUMEN
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Zorlu maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Milli Takımımız'ın bu akşam İsveç önünde mağlup olmaması gerekiyor.
İPLER ELİMİZDE
Rusya'yı geçip lider olma yani A Ligi'ne yükselme şansı olmayan Ay-Yıldızlılar bu akşam eğer rakibini yenerse bir sonraki organizasyonda yine B Ligi'nde mücadele edecek. Olası bir yenilgi halinde ise C Ligi'ne düşeceğiz.
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