'nın bu yıl ilk kez düzenlediği'nde mücadele edenbu akşam'taki son sınavını verecek. 3 maçta 3 puanla ikinci sırada yer alan Ay-Yıldızlılar,ile'da karşı karşıya gelecek.'nda saat'debaşlayacak mücadele'den canlı olarak yayınlanacak.Zorlu maçtahakemdüdük çalacak.'ın buakşamönünde mağlupolmaması gerekiyor.'yı geçip lider olma yani'ne yükselme şansı olmayanbu akşam eğer rakibini yenerse bir sonraki organizasyonda yine'nde mücadele edecek. Olası bir yenilgi halinde ise'ne düşeceğiz.