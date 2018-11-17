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’den bombası

Sportif direktör Comolli’nin yakın arkadaş olduğu menajer ile ’in transferini masaya yatırdığı öğrenildi. S.Arabistan'da mutsuz olan ve 'a dönmeyi çok isteyen Fransız yıldızla devre arası yüz yüze görüşülecek. Yeni sezon öncesi de Suudi kulübüne resmi teklif yapılacak.

Fener’den Gomis bombası
Çok hareketli bir transfer dönemi geçirmesine rağmen taraftarlarını tam anlamıyla memnun eden Fenerbahçe yönetimi asıl bombayı yeni sezona sakladı!.. TAKVİM, Sarı-Lacivertliler'in müthiş planına ulaştı. Alınan bilgilere göre sportif direktör Comolli, Bafetimbi Gomis'in transferi için düğmeye bastı.



SON DURUMUNU KONUŞTULAR
Comollı'nin çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Patrick Mendy ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede Fransız yıldızın son durumu ve transferi masaya yatırıldı.

İSTEMEYE İSTEMEYE GİTMİŞTİ
Gomis'in istemeyerek Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve çok sevdiği İstanbul'a geri dönmek istediği öğrenildi. Devre arasında Comolli ve yıldız futbolcunun yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.



YAPILACAK GÖRÜŞME KRİTİK
Eğer zirveden olumlu sonuç çıkarsa sezon sonunda Al Hilal ile masaya oturulacak. G.Saray'dan adeta kovularak gönderilen anlaşma sağlanması durumunda yeni sezonda çubuklu formayı giyecek.

SAVAŞ ÇORLU / TAKVİM

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