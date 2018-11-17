Sofıane Feghouli’den Fransız medyasına bomba açıklamalar “Umuyorum ki hocamızın fikri değişecek ve düzenli olarak 11’de oynama şansı bulacağım . Ben 2 ya da 5 dakikalık bir futbolcu değilim”.

G.Saray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, France Football'a özel açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Umuyorum ki hem hocamız hem de tek heyetimizin fikri değişecek ve ben de düzenli olarak ilk 11'de oynama şansı bulacağım. Ben 2 ya da 5 dakikalık bir futbolcu değilim. Bunu geçmişte yeterince kanıtladım.







PARAMIZ VAR, ŞAMPİYON OLDUK

Kulübümün paraya ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum. Zira hem şampiyon olduk hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynadık ki bunlar ciddi gelirler sağlıyor. Dolayısıyla bu yönde bir düşüncem yok.



AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYORUM

Sözleşmemin sonuna kadar takımda kalmayı düşünüyorum. Uzun vadede Avrupa kupalarında oynamak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Premier Lig'den sonra 'ye gelmeyi bu yüzden kabul ettim.







DEĞİŞİKLİKLER BİZİ ETKİLEDİ!

Fatih Terim, kaybetmeyi sevmiyor. Bu sezon belki biraz daha kötüyüz ama bunun nedeni kadromuzda yaşanan değişiklikler. Terim, tecrübeli bir hoca ve umuyorum ki sezon sonunda yeniden şampiyon olacağız.



yıldızı Feghouli,'a özel açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar: Umuyorum ki hem hocamız hem de tek heyetimizin fikri değişecek ve ben de düzenli olarak ilk 11'de oynama şansı bulacağım.Bunu geçmişte yeterince kanıtladım.paraya ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum.Dolayısıyla bu yönde bir düşüncem yok.sonuna kadar takımdakalmayı düşünüyorum.Uzun vadedekupalarında oynamakve şampiyonluklar kazanmakistiyorum.'den sonra Türkiye 'ye gelmeyi buyüzden kabul ettim.Terim, kaybetmeyi sevmiyor. Bu sezon belki biraz daha kötüyüz ama bunun nedeni kadromuzda yaşanan değişiklikler., tecrübeli bir hoca ve umuyorum ki sezon sonunda yeniden şampiyon olacağız. TÜM MANŞETLER