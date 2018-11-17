G.Saray’da oynamak gurur verici

Devre arasında golcü transferi yapması beklenen Galatasaray ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un gündemine gelen Finlandiyalı Teemu Pukki, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, Galatasaray'da forma giymenin kendisi için gurur verici olacağını söyledi. Futbola KTP takımında başlayan Teemu Pukki sırasıyla, Gelsinki, Schalke, Celtic, Brondby ve Norwich formaları giydi. Bu sezon 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü 8 kez gol sevinci yaşadı.
- Spor
- 17.11.2018
- Gazete
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