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G.Saray’da oynamak gurur verici

Adı Sarı-Kırmızılı kulüple anılan Finlandiyalı golcü Pukki, ’da forma giymenin kendisi için gurur verici olacağını söyledi.

G.Saray’da oynamak gurur verici
Devre arasında golcü transferi yapması beklenen Galatasaray ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un gündemine gelen Finlandiyalı Teemu Pukki, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 'de Norwich City forması giyen , 'da forma giymenin kendisi için gurur verici olacağını söyledi. KTP takımında başlayan Teemu Pukki sırasıyla, Gelsinki, Schalke, Celtic, Brondby ve Norwich formaları giydi. Bu sezon 15 resmi maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü 8 kez gol sevinci yaşadı.

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