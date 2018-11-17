Cimbom’da Sinan şoku!

SÜPER Lig'de Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında Sinan Gümüş sakatlandı.
70 DAKİKA OYNANDI
70 dakika üzerinden gerçekleştirilen hazırlık maçını A
Takım, 2-1 yenerken sakatlar listesine Emre Akbaba, Nagatomo ve Fernando'dan sonra Sinan'ın da eklenmesi moralleri bozdu. Sinan'ın sağlık durumunun bugün yapılacak olan kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Sakat oyuncuların çokluğunun yanı sıra Ndiaye, Donk ve Garry Rodrigues gibi oyunculardan da cezası nedeniyle yararlanamayan Galatasaray'da teknik heyetin işi bir hayli zorlaştı.
70 DAKİKA OYNANDI
70 dakika üzerinden gerçekleştirilen hazırlık maçını A
Takım, 2-1 yenerken sakatlar listesine Emre Akbaba, Nagatomo ve Fernando'dan sonra Sinan'ın da eklenmesi moralleri bozdu. Sinan'ın sağlık durumunun bugün yapılacak olan kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Sakat oyuncuların çokluğunun yanı sıra Ndiaye, Donk ve Garry Rodrigues gibi oyunculardan da cezası nedeniyle yararlanamayan Galatasaray'da teknik heyetin işi bir hayli zorlaştı.
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