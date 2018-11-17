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  • Son Güncelleme: 18.11.2018 03:36

Potanın Perileri 5'te 5 yaptı

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5'inci maçında A deplasmanda Polonya’yı 68-49'luk skorla mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. grubundaki son maçında çarşamba günü Belarus ile karşılaşacak.

Potanın Perileri 5te 5 yaptı

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5'inci maçında A deplasmanda Polonya'yı 68-49'luk skorla mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. grubundaki son maçında çarşamba günü Belarus ile karşılaşacak.

SALON: Artego Arena

HAKEMLER: Gintaras Vitkauskas, Vilius Maciulaitis, Gatis Salins

POLONYA: Gajda 9, Marciniak, Pobozy 8, Szybala 2, Trzeciak 10, Dobrowolska, Kaczmarczyk 6, Naczk, Puss 1, Schmidt, Stankiewicz 11, Szajtauer 2

TÜRKİYE: Melis 3, Sevgi 3, Asena 5, Işıl 19, Bahar 4, Olcay Çakır 9, Tuğçe 5, Cansu 3, Quanitra Hollingsworth 10, Tilbe 7, İlayda, Esra Ural

1'İNCİ PERİYOT: 13-14

İLK YARI: 22-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 32-55

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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