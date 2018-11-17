Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 17.11.2018 21:20

'da çifte şok! İlk yarıyı kapattı

Türkiye A 'ın İsveç ile oynadığı maç öncesinde ısınma esnasında sakatlanan , kadrodan çıkartıldı. Serdar'ın yerine kadroya dahil edildi. Hazırlık maçında sakatlanan ise ilk yarıyı kapattı.

Galatasarayda çifte şok! İlk yarıyı kapattı

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - İsveç maçı öncesinde 'den kötü haber geldi.

lı oyuncu, ısınma esnasında kasığında ağrı hissederken kadrodan çıkartıldı.

Sakatlanan Serdar Aziz yerine İsveç karşısında ilk 11'de görev aldı.

Serdar Aziz'in durumu daha sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.

SİNAN GÜMÜŞ İLK YARIYI KAPATTI
Öte yandan Galatasaray'ın U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan 'ün sağ üst arka adalesinde ileri derece yırtık ve kanama olduğu açıklandı. Sinan Gümüş'ün ilk yarıyı kapattığı ve sahalara dönüşünün 6-8 haftayı bulabileceği belirtildi. Böylece Sinan Gümüş ilk yarıyı kapatmış oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da çifte şok! İlk yarıyı kapattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar