UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye - İsveç maçı öncesinde Serdar Aziz'den kötü haber geldi.

Galatasaraylı oyuncu, ısınma esnasında kasığında ağrı hissederken kadrodan çıkartıldı.

Sakatlanan Serdar Aziz yerine İsveç karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan görev aldı.

Serdar Aziz'in durumu daha sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.

SİNAN GÜMÜŞ İLK YARIYI KAPATTI

Öte yandan Galatasaray'ın U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Sinan Gümüş'ün sağ üst arka adalesinde ileri derece yırtık ve kanama olduğu açıklandı. Sinan Gümüş'ün ilk yarıyı kapattığı ve sahalara dönüşünün 6-8 haftayı bulabileceği belirtildi. Böylece Sinan Gümüş ilk yarıyı kapatmış oldu.