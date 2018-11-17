Lucescu: Bu takımda gelecek var

MilliTakım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Gelecekle ilgili umutlu mesajlar veren Rumen hoca. "Oynadığımız her maç çok önemli, hepsi. Yeni bir ekip yarattık, doğru. Avrupa'nın en genç milli takımıyız, bu geleceğin bu takıma ait olduğunu gösterir" dedi.
ÇALIŞMAYLA BİR YERE GELDİLER
BU ekiple yola devam edeceğini söyleyen Luce, "Bir senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi bir seviyeye geldi. Cengiz gibi, Okay gibi, Çağlar gibi oyuncular bir çalışmayla bir yere geldi" diye konuştu.
BURAK'I ÇAĞIRACAKTIM AMA...
Lucescu sakatlığı yeni geçen Mehmet Topal'ın oynamayacağını söyledi. Rumen hoca, "Burak Yılmaz'ı kadroya alacaktım. Ama son gelişmelerden dolayı vazgeçtim" diye konuştu.
MERT GÜNOK BİRKAÇ HATA YAPTI
Ligin en az gol yiyen kalecisi olan Mert Günok'u kadroya almamasıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Luce, "Kariyerine 28-29 yaşında başladı. Birkaç hata yaptığı için onu uygun görmedik" ifadesini kullandı.
ÇALIŞMAYLA BİR YERE GELDİLER
BU ekiple yola devam edeceğini söyleyen Luce, "Bir senedir bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Hepsi bir seviyeye geldi. Cengiz gibi, Okay gibi, Çağlar gibi oyuncular bir çalışmayla bir yere geldi" diye konuştu.
BURAK'I ÇAĞIRACAKTIM AMA...
Lucescu sakatlığı yeni geçen Mehmet Topal'ın oynamayacağını söyledi. Rumen hoca, "Burak Yılmaz'ı kadroya alacaktım. Ama son gelişmelerden dolayı vazgeçtim" diye konuştu.
MERT GÜNOK BİRKAÇ HATA YAPTI
Ligin en az gol yiyen kalecisi olan Mert Günok'u kadroya almamasıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Luce, "Kariyerine 28-29 yaşında başladı. Birkaç hata yaptığı için onu uygun görmedik" ifadesini kullandı.
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