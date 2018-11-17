Koeman en zor dönemi aştı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takımın başında kalmasını istediklerini söylediği Erwin Koeman, Hollanda basınının da gündemine oturdu.
KOEMAN İÇİN FENER'DE GELECEK VAR...
Koeman için "Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak en zor dönemi aştı. Oynatmaya çalıştığı futbol ve aldığı sonuçlarla yönetimin ve taraftarın güvenini kazandı. Fenerbahçe'de Koeman için bir gelecek olabilir" yorumları yapıldı.
KOEMAN İÇİN FENER'DE GELECEK VAR...
Koeman için "Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak en zor dönemi aştı. Oynatmaya çalıştığı futbol ve aldığı sonuçlarla yönetimin ve taraftarın güvenini kazandı. Fenerbahçe'de Koeman için bir gelecek olabilir" yorumları yapıldı.
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