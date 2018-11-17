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Ne yaptın sen !

Ne yaptın sen Martin Skrtel!
Slovakya kadrosunda bulunan , idman sırasında korner direğinin 15 metre daha ilerisinden ve kalenin arkasından yaptığı vuruşla topu kaleye sokmayı başardı. Skrtel takım arkadayşları ile girdiği iddiayı kazanmış oldu. Skrtel'in bu başarılı vuruşu sanal alemde paylaşıldı.

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