Ne yaptın sen Martin Skrtel!

Slovakya Milli Takım kadrosunda bulunan Martin Skrtel, idman sırasında korner direğinin 15 metre daha ilerisinden ve kalenin arkasından yaptığı vuruşla topu kaleye sokmayı başardı. Skrtel takım arkadayşları ile girdiği iddiayı kazanmış oldu. Skrtel'in bu başarılı vuruşu sanal alemde paylaşıldı.
- Spor
- 17.11.2018
- Gazete
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