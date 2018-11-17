Gözler Zinchenko’da!

öncesi olduğu gibi devre arasında da hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlananözellikle genç yetenekleri takip ediyor. Bu isimlerden birisi deformasını giyenSarı-Lacivertliler bu sezonekibinde sadece 4 maçtaforma giyebilenorta alan oyuncusu için devrearasında kiralama teklifi yapmayahazırlanıyor.da'nungelişmesi için daha fazla oynayabileceğibir takıma gönderilmesinesıcak bakıyor.