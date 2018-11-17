Gözler Zinchenko’da!

Sezon öncesi olduğu gibi devre arasında da hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan F.Bahçe özellikle genç yetenekleri takip ediyor. Bu isimlerden birisi de Manchester City formasını giyen Oleksandr Zinchenko.
GUARDIOLA SICAK!
Sarı-Lacivertliler bu sezon İngiliz ekibinde sadece 4 maçta forma giyebilen Ukraynalı orta alan oyuncusu için devre arasında kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. M.City Teknik Direktörü Pep Guardiola da Zinchenko'nun gelişmesi için daha fazla oynayabileceği bir takıma gönderilmesine sıcak bakıyor.
GUARDIOLA SICAK!
Sarı-Lacivertliler bu sezon İngiliz ekibinde sadece 4 maçta forma giyebilen Ukraynalı orta alan oyuncusu için devre arasında kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. M.City Teknik Direktörü Pep Guardiola da Zinchenko'nun gelişmesi için daha fazla oynayabileceği bir takıma gönderilmesine sıcak bakıyor.
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