Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aklı fikri savunma hattında... Tecrübeli teknik adam, elinde Süper Lig'in en pahalı savunma oyuncuları olmasına rağmen ilk 12 haftada kalesinde 16 gol gördü. Bu sorunu çözmek için yoğun bir mesai harcayan Güneş, maç kasetlerini tekrar tekrar izliyor ve sorunu bulmak için çabalıyor.



TOPLANTI YAPACAK

Defans oyuncularının yanı sıra, takım savunmasının da da büyük eksikleri olduğunu düşünen Güneş'in milli takım kampından döndükten sonra Vida ve Pepe ile özel bir toplantı yapması bekleniyor.