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  • 17.11.2018 04:58
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 05:12

'ın Faslı yıldızı sakatlandı

'ın Faslı oyuncusu , ülkesinin Kamerun ile oynadığı maçta sakatlandı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda sahadan sedyeyle ayrıldı.

Cimboma sakatlık şoku

'ın Faslı futbolcusu Younes , ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı.

DHA'nın haberine göre mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı

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