Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ülkesinin Kamerun'la oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu sahadan sedyeyle ayrıldı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kamerun'u ağırlayan Fas, Hakim Ziyech'in attığı gollerle karşılaşmayı 2 - 0 kazandı.
DHA'nın haberine göre mücadeleye ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Belhanda ise ikinci yarının ilk dakikasında sakatlık yaşadı. Geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Belhanda, yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı
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