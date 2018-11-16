Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Sarı-Kırmızılılar'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Fransız golcü için 'Paragöz' demişti. Albayrak'ın açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Bafetimbi Gomis dün İstanbul'da görüldü... Fransız yıldız, Albayrak'ın açıklamalarına cevap verip vermeyeceği ile ilgili olarak, "Sezon devam ediyor, konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil" ifadelerini kullandı. Gomis'in kısa bir süre içersinde kendisine ait instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
- Spor
- 16.11.2018
- Gazete
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