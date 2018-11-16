Hırçın Kartal

Beşiktaş son 2 sezonda hırçın bir görüntü de ortaya koydu. Kartal, Güneş yönetiminde kırmızı kart sayısınının ilk iki yıla göre son iki sezonda artmasına da engel olamadı. Güneş'in ilk iki sezonundaki 68 lig maçında 4 kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncular ayrıca 126 kez sarı kart gördü.
SÜREKLİ ARTTI
Geçen sezon ilk 12 haftada 31 sarı kartla cezalandırılan Beşiktaş, 5 kırmızı kart görmekten de kurtulamadı. Kartal bu sezon 32 sarı kart, 3 defa da kırmızı kartla ceza- landırıldı.
SÜREKLİ ARTTI
Geçen sezon ilk 12 haftada 31 sarı kartla cezalandırılan Beşiktaş, 5 kırmızı kart görmekten de kurtulamadı. Kartal bu sezon 32 sarı kart, 3 defa da kırmızı kartla ceza- landırıldı.
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