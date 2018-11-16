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Hırçın

son 2 sezonda kartkolik oldu. Geçen sezon ilk 12 haftada 31 sarı 5 kırmızı gören bu sezon 32 sarı 3 gördü.

Hırçın Kartal
Beşiktaş son 2 sezonda hırçın bir görüntü de ortaya koydu. Kartal, Güneş yönetiminde sayısınının ilk iki yıla göre son iki sezonda artmasına da engel olamadı. Güneş'in ilk iki sezonundaki 68 lig maçında 4 kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncular ayrıca 126 kez gördü.

SÜREKLİ ARTTI
Geçen sezon ilk 12 haftada 31 sarı kartla cezalandırılan Beşiktaş, 5 kırmızı kart görmekten de kurtulamadı. bu sezon 32 sarı kart, 3 defa da kırmızı kartla ceza- landırıldı.

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