Çirkin söylemleri esefle kınıyoruz

Fenerbahçe, dün resmi siteden G.Saray Başktanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi. Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.