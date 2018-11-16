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Çirkin söylemleri esefle kınıyoruz

dün resmi siteden G.Saray Başkanı ’in açıklamalarına cevap verdi.

Çirkin söylemleri esefle kınıyoruz
Fenerbahçe, dün resmi siteden G.Saray Başktanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi. Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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