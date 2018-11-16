Adnan Polat, yenilediği Gül Baba Türbesi'ni ziyaretinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Polat, son dönemde yönetimlerin görev sürelerini tamamlayamamasının hatırlatılması üzerine, "G.Saray bir kere raydan çıktı. Raydan çıktın mı onu tekrar yola koymak zor" dedi. G.Saray eski başkanı, 2011'deki olaylı mali genel kurul sonrası idari anlamda kulübün toparlanamamasını buna bağlarken, "Ünal Aysal beni aradı ve aday olup olmayacağımı sordu. Ben niyetimin olmadığını söyleyince çıktı aday oldu" diye konuştu.
G.SARAY OKUL AİLE BİRLİĞİ DEĞİL!
Polat, "Galatasaray Lisesi'nde 2 sene okuyan bir kişi öyle kolay üye olmamalı. G.Saray okul aile birliği değil. Liseye verdiğim destek ve kontenjan yüzünden İnan Kıraç'la karşı karşıya geldim. G.Saraylı olup olmadığını bilmediğimiz insanlar bile bu özel durum nedeniyle kulübe üye olabiliyor. G.Saray'ın faydalanabileceği insan profilini geliştirmek, genişletmek gerekiyor" diye konuştu.
ÜZERİNE SÖZ SÖYLENMEZDİ
G.Saray eski başkanı Polat, G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylara değinerek, "Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı dönemler de var. Ama o zaman bir duruşu vardı. G.Saray'da başkanın ağırlığı kalmadı. Eskiden başkan bir laf etti mi üzerine söz söylenmezdi" ifadelerini kullandı.
G.SARAY OKUL AİLE BİRLİĞİ DEĞİL!
Polat, "Galatasaray Lisesi'nde 2 sene okuyan bir kişi öyle kolay üye olmamalı. G.Saray okul aile birliği değil. Liseye verdiğim destek ve kontenjan yüzünden İnan Kıraç'la karşı karşıya geldim. G.Saraylı olup olmadığını bilmediğimiz insanlar bile bu özel durum nedeniyle kulübe üye olabiliyor. G.Saray'ın faydalanabileceği insan profilini geliştirmek, genişletmek gerekiyor" diye konuştu.
ÜZERİNE SÖZ SÖYLENMEZDİ
G.Saray eski başkanı Polat, G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylara değinerek, "Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı dönemler de var. Ama o zaman bir duruşu vardı. G.Saray'da başkanın ağırlığı kalmadı. Eskiden başkan bir laf etti mi üzerine söz söylenmezdi" ifadelerini kullandı.
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