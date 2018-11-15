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Terim kendini savundu: Ağır ve haksız tahrik var

savunmasını bizzat kendi ismiyle gönderdi.

Terim kendini savundu: Ağır ve haksız tahrik var
TFF tarafından 10 maç cezaya çarptırılan Terim'in 'ye verdiği savunmanın detayları ortaya çıktı. Terim'in tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep ettiği öğrenildi. Terim'in hakeme hakaret ve tehdit etmediğini de söylediği belirtildi.

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