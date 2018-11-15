Mustafa Cengiz'den ses getiren açıklamalar... G.Saray Başkanı UEFA'nın kendileriyle ilgili yeniden değerlendirme kararı almasından sonra bazı kişilerin G.Saray'a ceza verilmesi için dua ettiğini hatırlatarak, "Bu kişiler dilekçe yolladı ve UEFA ile kişisel ilişkilerini kullanmaya çalıştı. Bunlar hedefe ulaşamayacak" dedi.



UEFA'DAN BEDELİNİ ALIRIZ

UEFA'nın kendilerini sürekli denetlediğini söyleyen Cengiz, "UEFA bizle ilgili ikinci kararı aldığında kendi içersinde ayağa kalkanlar oldu. Bu yüzden cas'a gittik. Aleyhimize karar çıkarsa şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız. Aleyhimize birşey çıkması mümkün değil. Endişelen meyin, argümanlarımız sağlam" ifadesini kullandı.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Cengiz kulübün resmi internet sitesinden de açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, G.Saray'ın Türkiye'nin sportif anlamda en değerli marka olduğuna dikkat çekerek, "Galatasaray kendisine karşı kurulan tüm tuzaklara, provokasyonlara, engellemelere her türlü karşı çabaya rağmen rakibe saygı kendine saygı karakterinde vakar ve asalet ile şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek ve sezon sonunda şampiyon olacaktır" dedi.