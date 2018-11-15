Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır.

Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz."

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Mustafa Cengiz, kendilerine ve rakiplerine saygı düsturuyla uluslararası arenada başarıyı hedeflediklerini dile getirmiş ve "Bize içeride ya da dışarıda yapılacak haksız eleştirilerin hepsine yanıt veremeyiz. Biz, çok özür dilerim, belli hayvan türleriyle hayvan olamayız. Biz, belli kötülerle kötü olamayız. Biz böyle durmaya mecburuz." değerlendirmesinde bulunmuştu.