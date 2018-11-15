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Koç’tan Cengiz’e imalı sözler!

, derbiyle ilgili ardı ardına açıklamalar yapan Cengiz’e göndermede bulundu.

Koç’tan Cengiz’e imalı sözler!
F.Bahçe Başkanı , ile Başkanı , "Sporun geleceği aydınlık mı?" konulu panele katıldı. Panelde olaylı G.Saray derbisiyle ilgili konuşan Koç, ezeli rakiplerinin başkanı 'i kast ederek, "Hatası çok olan çok konuşur, çok konuşan çok hata yapar" ifadelerini kullandı. Koç derbide kırmızı kart gören Jailson'a ceza vereceklerini de söyledi.

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