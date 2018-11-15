Koç’tan Cengiz’e imalı sözler!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sporun geleceği aydınlık mı?" konulu panele katıldı. Panelde olaylı G.Saray derbisiyle ilgili konuşan Koç, ezeli rakiplerinin başkanı Mustafa Cengiz'i kast ederek, "Hatası çok olan çok konuşur, çok konuşan çok hata yapar" ifadelerini kullandı. Koç derbide kırmızı kart gören Jailson'a ceza vereceklerini de söyledi.
- Spor
- 15.11.2018
- Gazete
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