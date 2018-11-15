İşte Fenerbahçe'nin Koeman kararı!

Comolli'nin açıklamaları şu şekilde; "Tabii ki TFF kuralarının farkındayız.
Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz."
"Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz."
"Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.
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