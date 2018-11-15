Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 15.11.2018 14:37
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 14:42

İşte Fenerbahçe'nin Koeman kararı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Comolli, Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
Comolli'nin açıklamaları şu şekilde; "Tabii ki TFF kuralarının farkındayız.

Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz."

"Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor Haberleriİşte Fenerbahçe'nin Koeman kararı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar