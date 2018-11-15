İşte Fenerbahçe'nin Koeman kararı!

Comolli'nin açıklamaları şu şekilde; "Tabii ki TFF kuralarının farkındayız.Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz.""Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.



