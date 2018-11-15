G.Sarayı kurtaracak golcü bu listede!

G.Saray'ı kurtaracak golcü bu listede!
Devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, 1 değil 2 golcüyü kadroya katmak için kolları sıvadı.
15 Kasım 2018 Perşembe, 16:21:17
G.Saray'ı kurtaracak golcü bu listede!
G.Saray'ı kurtaracak golcü bu listede!
G.Saray'ı kurtaracak golcü bu listede!
RENAUD EMOND (STANDARD LIEGE)
Piyasa değeri: 2.5 milyon euro
Yaş: 26
Sözleşme bitiş tarihi: 2020
Menajerlerin kapısını aşındırdığı Galatasaray da boş durmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin bir scout'ının Liege'de oynanan Standard- Krasnodar maçını izlediği burada takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atan Renaud Emond'u takibe aldığı iddia edildi. Bu sezon 8 gol atan Belçikalı yıldızın 2020'ye kadar anlaşması bulunuyor.
G.Saray'ı kurtaracak golcü bu listede!
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