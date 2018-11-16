Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturacağı açıklandı. Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy TRT Spor'a yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ie anlaştıklarını açıkladı.

﻿﻿Selçuk Aksoy'un açıklaması şöyle;

'Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi açıklamayı yapacağız.'

AYKUT KOCAMAN KİMDİR?

4 Mayıs 1965 tarihinde Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğdu. Çocukluğunda jimnastikle uğraştı. Amatör Altınmızrak kulübünde dikkat çekti.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla yıldızlaşmıştır. Fenerbahçe, Sakaryaspor ve İstanbulspor formaları altında ligde 200 gole imza atmıştır. 1988-89 sezonunda 29 golle, 1991-92 sezonunda 25 golle ve 1994-95'te 27 golle 3 kez Türkiye Ligi gol kralı oldu.

1988-89 ve 1995-96'da Fenerbahçe formasıyla iki kez lig, 1988-89'da Sakaryaspor formasıyla bir kez Türkiye Kupası kazandı. Türk Milli Takımı formasını 12 kez giydi ve bir gol kaydetti.

1988-89 sezonunda Türkiye 1.Futbol Ligi'nde 103 gol atarak rekor kıran Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusudur.

Akrobatik hareketleri, estetik golleri ve iki ayağını aynı oranda kullanabilmesi ile meşhurdur.

2003 yılında futbolu bıraktıktan sonra, jübilesini yaptığı takım olan İstanbulspor'u bir sezon çalıştırdı. Ardından Malayaspor ve Konyaspor gibi süper lig ekiplerini çalıştırdı.

Uzun soluklu ve istikrarlı teknik direktörlük deneyimini üç sezon Ankaraspor'da yaşadı. Özer Hurmacı gibi bir değeri Türk futboluna kazandırdı.

2009-2010 sezonunda Fenerbahçe Sportif Direktörlük görevine getirildi. Bu sezon son hafta kaybedilen şampiyonluk sonucu Daum'un görevine son verildi.