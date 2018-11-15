Babel’le arada büyük fark var

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklar sıkıntılı başladı... Siyah-Beyazlı yönetimin, Hollandalı yıldıza 3 yıllık yeni sözleşme ve 2.2 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre birçok takımdan teklif alan Babel'in menejeri ise kapıyı 3.3 milyon Euro'dan açtı. Aradaki 1.1 milyon Euro'luk fark büyük bir sıkıntı çıkarmış durumda. Yönetim önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmede uzlaşma yolu arayacak.