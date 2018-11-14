Transfer yapacağınıza maaşları ödeyin

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yönetim arasında fikir ayrılığı oluştu. Yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından gelen puan kayıpları moralleri bozarken devre arası yapılacak transferler Güneş'e takıldı. Yönetim tecrübeli teknik adama anlaşma sağlanan Palmeiras'lı golcü Borja için görüşlerini sordu.
BORÇLAR HEMEN TEMİZLENSİN
Güneş Borja için kendisine sorulan soruya, "Önceliğim futbolculara olan borçların bir an önce temizlenmesi. Bunun problemini yaşıyoruz. Bu halledilmeden transfer asla olmamalı" cevabını verdi.
YİNE DE PATRON SİZSİNİZ
Yönetim Güneş'in bu cevabı karşısında şaşırırken tecrübeli hocanın ayrıca, "Benim Borja için görüşüm olumsuz. Ancak patron sizsiniz. Fikrimi sordunuz ben de cevapladım" dediği öğrenildi.
AVRUPA'DAN OYUNCU İSTEDİ
Yönetimin Borja konusundaki temasları Güneş'in keyfini kaçırdı. Güneş'in yönetimden Avrupa liglerinde oynayan bir oyuncu talep ettiği öne sürüldü.
HAVA HAKİMİYETİ ÇOK YÜKSEK
Ceza sahası içinde çok etkili bir golcü olan Kolombiyalı star aynı zamanda hava hakimiyeti yüksek bir yıldız. Barja golü çok iyi kokluyor.
BORÇLAR HEMEN TEMİZLENSİN
Güneş Borja için kendisine sorulan soruya, "Önceliğim futbolculara olan borçların bir an önce temizlenmesi. Bunun problemini yaşıyoruz. Bu halledilmeden transfer asla olmamalı" cevabını verdi.
YİNE DE PATRON SİZSİNİZ
Yönetim Güneş'in bu cevabı karşısında şaşırırken tecrübeli hocanın ayrıca, "Benim Borja için görüşüm olumsuz. Ancak patron sizsiniz. Fikrimi sordunuz ben de cevapladım" dediği öğrenildi.
AVRUPA'DAN OYUNCU İSTEDİ
Yönetimin Borja konusundaki temasları Güneş'in keyfini kaçırdı. Güneş'in yönetimden Avrupa liglerinde oynayan bir oyuncu talep ettiği öne sürüldü.
HAVA HAKİMİYETİ ÇOK YÜKSEK
Ceza sahası içinde çok etkili bir golcü olan Kolombiyalı star aynı zamanda hava hakimiyeti yüksek bir yıldız. Barja golü çok iyi kokluyor.
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