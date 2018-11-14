Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus'a yönelik sözleri nedeniyle 7 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni bir şokla sarsıldı... Schalke karşılaşması sonrası açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevkedilen tecrübeli hocaya 3 maç daha ceza geldi. Açıklamada, Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı ceza aldığı duyuruldu. Toplam cezası 10 maça çıkan tecrübeli hoca eğer Galatasaray, Türkiye Kupası'nda tur atlarsa 18. haftadaki Ankaragücü maçında kulübede olacak. Ancak Sarı- Kırmızılılar elenirse Terim'in cezası 20. haftada Alanya önünde sahaya çıkacak. Öte yandan PFDK, Başkan Mustafa Cengiz'e de 60 gün ceza verdi.
- Spor
- 14.11.2018
- Gazete
Terim'e 3 maç ceza daha
PFDK, tecrübeli teknik adama bir ceza daha verdi. Toplam fatura 10 maça çıktı.
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