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Terim'e 3 maç ceza daha

, tecrübeli teknik adama bir ceza daha verdi. Toplam fatura 10 maça çıktı.

Terim'e 3 maç ceza daha
derbisinde 'a yönelik sözleri nedeniyle 7 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü yeni bir şokla sarsıldı... Schalke karşılaşması sonrası açıklamalarından dolayı 'ya sevkedilen tecrübeli hocaya 3 maç daha ceza geldi. Açıklamada, Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı ceza aldığı duyuruldu. Toplam cezası 10 maça çıkan tecrübeli hoca eğer Galatasaray, 'nda tur atlarsa 18. haftadaki Ankaragücü maçında kulübede olacak. Ancak Sarı- Kırmızılılar elenirse Terim'in cezası 20. haftada Alanya önünde sahaya çıkacak. Öte yandan PFDK, Başkan 'e de 60 gün ceza verdi.

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