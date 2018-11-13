Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verdi.

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sırasında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka bitiminde flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı takdiren 7 maç men cezası almıştı. Terim'in cezası böylece 10 maça çıktı.

Kayserispor maçında cezasının 1 maçlık bölümünü çeken sarı kırmızılı teknik adam, 9 karşılaşmada daha Galatasaray'ın başında sahaya çıkamayacak.

Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'nın açıklaması şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

Karar verilmiştir."