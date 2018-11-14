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  • 14.11.2018 09:36

'un yeni hocası

 Kulübü Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, "Çok değerli Demirspor taraftarı,  yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Adana Demirsporun yeni hocası Yılmaz Vural

Spor Toto 1.Lig şampiyonluk hesapları yapan 'da Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, yarın (çarşamba) takımıyla ilk antrenmanına çıkacak. Adana Demirspor Kulübü, 3-0'lık Altay yenilgisi sonrası Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yolları ayırmıştı.

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